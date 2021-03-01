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Ekonomi Kırıkkale/Hacılar Belediyesi sosyal tesislerini kiraya verecek
Ekonomi

Kırıkkale/Hacılar Belediyesi sosyal tesislerini kiraya verecek

Kırıkkale/Hacılar Belediyesi park ve sosyal tesisler yüzme havuzu, düğün salonu ve iş merkezlerini kiraya vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 12:38:00 -
Kırıkkale/Hacılar Belediyesi sosyal tesislerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan konuyla ilgili ilanda; “1-   Hacılar Belediyesi park ve sosyal tesisler yüzme havuzu, düğün salonu ve iş merkezleri kiraya verilecektir. 2-   İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 3-    İhale 15.03.2021   Pazartesi günü saat: 11:00’ da Belediye Toplantı salonunda yapılacaktır. 4-    Kira bedeli ihale şartnamesinde belirtilmekte olup, geçici teminat teklifi edilen ihale bedelinin % 3’ ü, Kati Teminat 1 yıllık ihale bedelinin %6’ sıdır. 5-   İsteklilere duyurulur.” denildi.

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