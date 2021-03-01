Kırıkkale/Hacılar Belediyesi sosyal tesislerini kiraya verecek
Kırıkkale/Hacılar Belediyesi park ve sosyal tesisler yüzme havuzu, düğün salonu ve iş merkezlerini kiraya vereceğini duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan konuyla ilgili ilanda; “1- Hacılar Belediyesi park ve sosyal tesisler yüzme havuzu, düğün salonu ve iş merkezleri kiraya verilecektir. 2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 3- İhale 15.03.2021 Pazartesi günü saat: 11:00’ da Belediye Toplantı salonunda yapılacaktır. 4- Kira bedeli ihale şartnamesinde belirtilmekte olup, geçici teminat teklifi edilen ihale bedelinin % 3’ ü, Kati Teminat 1 yıllık ihale bedelinin %6’ sıdır. 5- İsteklilere duyurulur.” denildi.
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