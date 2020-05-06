Kırıkkale'deki yol kontrolünde sürücü ve yolculara maske dağıtıldı

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sürücü ve yolculara maske dağıtıldı.

Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürlüğünce Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında yapılan uygulamaya katılarak, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu ve broşür verdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hem trafik uygulaması hem de sağlık taraması gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşların evlerde kaldığını belirten Sezer, "Evde de olsak trafik kurallarını aklımızdan çıkarmıyoruz. Burada görev yapan polis, jandarma ve sağlık personelimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Uygulama sırasında sürücü ve yolculara Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri maske, sağlık ve polis ekipleri de koronavirüs tedbirleri ve trafik kurallarını içeren broşür dağıttı.

Uygulamada, sürücülerin seyahat izin belgeleri de kontrol edildi.







