Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı08 Ağustos 2019 Perşembe 15:44
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında, Kırıkkale istikametine giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mustafa Pınarbaşı, Gürsel Ulusu, Ayşe Ulusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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