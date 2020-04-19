  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralını çiğneyen 18 kişiye 56 bin lira ceza

2020-04-19 00:12:04 -
Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralını çiğneyen 18 kişiye 56 bin lira ceza

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayan 18 kişiye 56 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'ndeki bir dernek binasında oyun oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı mekanda bulunan 18 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 56 bin 700 lira ceza kesildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı