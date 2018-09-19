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Kırıkkale'de pompalı tüfekle intihara kalkan genci polis ikna etti

Pompalı tüfekle intihara kalkışan 20 yaşındaki genci güvenlik şube müdürü ikna etti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:58
Kırıkkale'de pompalı tüfekle intihara kalkan genci polis ikna etti

Olay, Kırıkkale’de Hüseyin Kahya Mahallesi'nde yaşandı. Ailesi ile tartışan 20 yaşındaki genç M.Y. sokağa çıkarak pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Tüfeği çenesine dayayan genç ile bir süre konuşan Güvenlik Şube Müdürü, M.Y.’yi ikna ederek elinden pompalı tüfeği aldı. 

Polis ekipleri M.Y.’nin ifadesi alınması üzerine polis merkezine götürdü. 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 07:58
  1. Kırıkkale
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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