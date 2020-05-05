Kırıkkale’de mezarlıklar bakıma alındı

Kırıkkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bahar aylarının gelmesi ile birlikte kentteki mezarlıklarda bakım ve güzelleştirme çalışmalarına başladı.

Kırıkkale Belediyesi bir taraftan korona virüs salgınıyla mücadele ederken diğer taraftan da temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, mezarlıklarda ot biçme, budama ve temizlik çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Mezarlık girişlerine de saksı çiçekleri yerleştirerek güzel bir görüntü oluşturulması sağlanıyor.

Bayrama hazır hale getiriliyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi rutin yapılan temizliklerin yanı sıra vatandaşların daha huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Park Bahçeler Müdürlüğümüne bağlı ekipler “Mezarlıklarımızı yoğun şekilde bakıma aldık. Gerekli ilaçlama çalışmalarının ardından ot temizliği, budama, yürüyüş yolları bakımı, ayrıca mezarlık girişlerine mevsime uygun saksı çiçekleri dikimi gerçekleştirerek bayrama hazır hale getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.