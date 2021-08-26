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Gündem Kırıkkale'de Kovid-19 karantinasında olması gereken 3 kişi yolcu otobüsünde yakalandı
Gündem

Kırıkkale'de Kovid-19 karantinasında olması gereken 3 kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan kadın ve temaslı eşi ile bir yolcu, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 00:43:00 -
Kırıkkale'de Kovid-19 karantinasında olması gereken 3 kişi yolcu otobüsünde yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe çıkışındaki kontrol noktasında Kovid-19 denetimi yaptıkları sırada, Tokat'tan İzmir'e giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan T.Ç'nin test sonucunun pozitif, eşi K.Ç. ile yolculardan N.B.G'nin temaslı olduğunun belirlenmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulana karı koca ile diğer yolcu, yurtta karantinaya alındı.

N.B.G'nin, bir süre önce yine şehirlerarası yolculuk yaptığı sırada, otobüsteki bir yolcunun test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken yolculuğa çıktığı öğrenildi.

Ekipler, otobüs firmasına da 12 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

 

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