0553 313 94 23

Kırıkkale'de korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü, 1 ölü

Yozgat-Kırıkkale yol ayrımındaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında araçlar hurdaya dönerken, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

30 Haziran 2019 Pazar 18:46
Kırıkkale'de korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü, 1 ölü

Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-200 karayolundaki Yozgat-Kırıkkale yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Orhan Murat K.’nin (60) kullandığı 06 DK 8204 plakalı otomobil ile Salim Keyvan (39) idaresindeki 06 HD 2732 otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler Salim Keyvan (39) ile Orhan Murat K., (60) yolculardan Ahmet Buğra Keyvan, (9) Cansu Keyvan, (17) Narin Keyvan ve Emine Kara (60) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Salim Keyvan hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Ahmet Buğra Keyvan ise yoğun bakıma alındı. Diğer 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:46
  1. Kırıkkale
  2. Yozgat
  3. Trafik kazası
  4. korkunç kaza
  5. ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de bir günde 9 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
    1. Mardin’de bir günde 9 ayrı yangına..
    2. CHP'li belediyelerden skandal..
    3. Karşıya geçerken otomobilin çarptığı..
    4. Balkan Gençlik Okulu Kapanış Programı..
    5. Teröristlerce katledilen Ahi,..
    6. SoloTürk Yalova uçuşunu şehide adadı
    7. Yemen yolcu uçağı havada arızalandı,..
    8. BİTSİAD ve TATSO’dan Bitlis ekonomisi..
    9. Çok konuşulacak ifadeler! Başkan..
    10. Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD..
    11. Her yerde aranan firari çift..
    12. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    13. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    14. "Esed yönetimi ile İran, Türk-Rus..
    15. TBMM Başkanı Şentop ata toprağı..
    16. Didim'de otluk alanda yangın
    17. 'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin..
    18. Bayburt'taki "Atatürk heykeli"..
    19. Kavgada düşüp başını betona çarpan..
    20. Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa..
    21. Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon..
    22. Bu yöntemle nasır sorunundan hızlıca..
    23. Başkan Demir: “Ömrüm milletime feda..
    24. TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu
    25. Kilis’te otomobil şarampole devrildi:..
    26. 5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları
    27. Yeşilyurt’un ünlü yemekleri Kiraz..
    28. "Afganistan, Türkiye'nin en çok..
    29. Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 şiddetinde..
    30. Denizlispor efsanevi başkanlarından..
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!