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Aktüel Kırıkkale'de kaza! 2'si polis, 3 kişi yaralandı
Aktüel

Kırıkkale'de kaza! 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde göreve giden polis memurlarının bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis memuru, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 00:32:00 -
Kırıkkale'de kaza! 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale-Yahşihan'da göreve giden polis memurlarının bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis memuru, 3 kişi yaralandı.

H.A'nın kullandığı 71 ACF 254 plakalı otomobil ile polis memuru M.Ö. idaresindeki 71 AAG 583 plakalı hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü H.A. ile polis memurları M.Ö. ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis memurlarının İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli oldukları ve bir göreve gittikleri öğrenildi.

Öte yandan, sürücü H.A'nın hastanede yapılan alkol testinde 235 promil alkollü olduğu belirlendi.

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