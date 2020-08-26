  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı
Aktüel

Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 22:24:19 -
Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan vatandaşlara her türlü yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak yemekhane hizmetleri ile paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında, gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü id..
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor
Dünya

Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor

Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çipras, yaptığı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı