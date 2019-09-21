Kırıkkale'de iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var Kırıkkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yasin Dede'nin kullandığı 06 EB 6055 plakalı otomobil ile Bekir Sait Şafak (38) idaresindeki 66 FL 122 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu dinlenme tesisi karşısında çarpıştı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, sürücüler ile Gülnaz, Yasemin (29) ve Yağmur Dede (22) ile Eymen Osman Şafak (4) ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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