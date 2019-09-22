Kırıkkale'de fabrika yangını çıktı Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alanındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.

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