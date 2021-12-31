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Yerel Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Kırıkkale'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 5 kişi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 12:26:00 -
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

Kentteki 8 yabancı uyruklunun geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 23 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü sözde yönetici seviyesinde olan 8 kişi, yakalanıp gözaltına altındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sözde yönetici seviyesinde 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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