Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Kırıkkale'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 5 kişi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.
Kentteki 8 yabancı uyruklunun geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 23 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü sözde yönetici seviyesinde olan 8 kişi, yakalanıp gözaltına altındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sözde yönetici seviyesinde 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.