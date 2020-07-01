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Aktüel

Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temeli atıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:47:13 -
Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temeli atıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temeli, törenle atıldı.

Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde yapılacak İl Özel İdaresi Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, millete güzel hizmetler yapabilmek için bu tesisleri açmayı nasip eden Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Bunun, aynı zamanda omuzlarına yüklenen önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin güzel köylerinin yol ihtiyacı, köylerin içerisindeki düzenlemelerin hepsini giderme açısından önemli hizmetleri hep beraber yapıyoruz. Hepimiz önemli sorumluluklar altına elimizi koyuyoruz. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz her türlü desteği veriyor. Biz de ilave kaynaklar oluşturarak verilen hizmeti daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl bu zamana kadar birçok köyümüzün kilit parke ve köy içi düzenlemesini tamamlamış olacağız. İnşallah ağustosun sonu itibariyle burada ilk üretimi yapacağız."

Vali Sezer ve beraberindekiler, butona basarak, bin metrekare kapalı alana sahip tesise ilk harcı döktü.

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