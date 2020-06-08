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Aktüel

Kırıkkale’de 3 aylık takip sonucunda ele geçirildiler

Kırıkkale’de 3 aylık takip sonucu belirli adreslere düzenlenen operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve kaçak tütün ele geçirilirken 2 şahıs da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:31:45 -
Kırıkkale’de 3 aylık takip sonucunda ele geçirildiler

Kırıkkale’de 3 aylık takip sonucu belirli adreslere düzenlenen operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve kaçak tütün ele geçirilirken 2 şahıs da gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kırıkkale il Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A. (34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti ve temini suçunu işlediği bilgisini aldı. Tam 3 ay boyunca teknik takibi yapılan şahsın il merkezi ve Çullu Mahallesi’ndeki ev, iş yeri ve eklentilerine sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramalarda 250 gram kubar esrar, 204 adet saksılara dikili vaziyette kenevir bitkisi, 552 paket makaron sarılı tütün, 30 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 50 adet boş makaron ve 6 adet tütün basma makinesi ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı.

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