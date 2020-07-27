Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2020 Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralamaları son dakika
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, 4 yıllık puanları merak edilmeye devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralaması. 2020 üniversite başarı sıralamaları ile en düşük taban puanları ve en yüksek taban puanları 2020 merak edilmekte. En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2020 ve Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu ile belli oldu. İşte Kocaeli üniversitesi bölümleri Y-TYT, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
2020 TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler olup aşağıdaki gibidir. İşte merak edilen Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2020. Kırıkkale Üniversitesi 2020 bölümleri, Kırıkkale Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık puanları başarı sıralamaları.
Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2 yıllık
Kırıkkale Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası
Kırıkkale Üniversitesi Adalet başarı sırası 690035 taban puanı 266,26105
Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası
Kırıkkale Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 800020 taban puanı 256,40316
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmetler başarı sırası 1071733 taban puanları 234,96265
Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı başarı sırası 1465605 taban puanları 207,10173
Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi başarı sıralaması 1600438 taban puanı 198,24661
Kırıkkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 1398550 taban puanı 211,64223
Kırıkkale Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sırası 1551969 taban puanı 201,44897
Kırıkkale Üniversitesi Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu taban puanı başarı sırası
Kırıkkale Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi başarı sırası 1024999 taban puanı 238,57391
Kırıkkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 968184 - 243,01391
Kırıkkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 1195795 - 225,88889
Kırıkkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) 1276707 - 220,24873
Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi 840928 - 253,04125
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 1149716 - 229,14463
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 1331269 - 216,35272
Kırıkkale Üniversitesi Elektrik (Uzaktan Öğretim) 1159272 - 228,47149
Kırıkkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1661165 - 193,97855
Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi 1647294 - 195,00473
Kırıkkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1679964 - 192,45037
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 726137 - 262,86193
Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 1021844 - 238,82356
Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 955704 - 243,98071
Kırıkkale Üniversitesi Elektrik 917816 - 246,92038
Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi 1137068 - 230,07267
Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 1161627 - 228,30092
Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 998576 - 240,64602
Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı 1033787 - 237,89295
Kırıkkale Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1348931 - 215,09383
Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 972391 - 242,69518
Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1246570 - 222,36155
Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 1226935 - 223,73059
Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 1155304 - 228,75575
Kırıkkale Üniversitesi Makine 811494 - 255,43742
Kırıkkale Üniversitesi Makine (İÖ) 929694 - 246,01171
Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık 1714016 - 189,11960
Kırıkkale Üniversitesi Organik Tarım 1673096 - 193,03791
Kırıkkale Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı 1258842 - 221,49324
Kırıkkale Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
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