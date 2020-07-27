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Eğitim

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2020 Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralamaları son dakika

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, 4 yıllık puanları merak edilmeye devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralaması. 2020 üniversite başarı sıralamaları ile en düşük taban puanları ve en yüksek taban puanları 2020 merak edilmekte. En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2020 ve Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu ile belli oldu. İşte Kocaeli üniversitesi bölümleri Y-TYT, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:40:00 -
Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2020 Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralamaları son dakika

2020 TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler olup aşağıdaki gibidir. İşte merak edilen Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2020. Kırıkkale Üniversitesi 2020 bölümleri, Kırıkkale Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık puanları başarı sıralamaları.

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2 yıllık

Kırıkkale Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası

Kırıkkale Üniversitesi Adalet başarı sırası 690035 taban puanı 266,26105

Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası

Kırıkkale Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 800020 taban puanı 256,40316

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmetler başarı sırası 1071733 taban puanları 234,96265

Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı başarı sırası 1465605 taban puanları 207,10173

Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi başarı sıralaması 1600438 taban puanı 198,24661

Kırıkkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 1398550 taban puanı 211,64223

Kırıkkale Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sırası 1551969 taban puanı 201,44897

Kırıkkale Üniversitesi Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu taban puanı başarı sırası

Kırıkkale Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi başarı sırası 1024999 taban puanı 238,57391

Kırıkkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 968184 - 243,01391

Kırıkkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 1195795 - 225,88889

Kırıkkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) 1276707 - 220,24873

Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi 840928 - 253,04125

Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 1149716 - 229,14463

Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 1331269 - 216,35272

Kırıkkale Üniversitesi Elektrik (Uzaktan Öğretim) 1159272 - 228,47149

Kırıkkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1661165 - 193,97855

Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi 1647294 - 195,00473

Kırıkkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1679964 - 192,45037

Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 726137 - 262,86193

Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 1021844 - 238,82356

Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 955704 - 243,98071

Kırıkkale Üniversitesi Elektrik 917816 - 246,92038

Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi 1137068 - 230,07267

Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 1161627 - 228,30092

Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Teknolojisi  998576 - 240,64602

Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı  1033787 - 237,89295

Kırıkkale Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1348931 - 215,09383

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 972391 - 242,69518

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (İÖ)  1246570 - 222,36155

Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 1226935 - 223,73059

Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)  1155304 - 228,75575

Kırıkkale Üniversitesi Makine 811494 - 255,43742

Kırıkkale Üniversitesi Makine (İÖ)  929694 -  246,01171

Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık  1714016 - 189,11960

Kırıkkale Üniversitesi Organik Tarım 1673096 - 193,03791

Kırıkkale Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı  1258842 - 221,49324

Kırıkkale Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

ÖSYM YKS üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu için tıklayınız

 

 

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