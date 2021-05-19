Kırıkkale Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavından alınan puana göre öğrenciler üniversite tercihini yapmaktadırlar. Sınava bir ay kadar bir süre kaldığı için üniversite de eğitim görecek adaylar, taban puanı ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?