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Oruç Kırıkkale Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırıkkale imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Kırıkkale Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırıkkale imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan orucu, günahkar insanların affedilmeyi ümit ettikleri rahmet mağfiret ayıdır. Bu ayda rahmet kapıları sonuna kadar açılır ve eller semaya kalkarak dua edilir. Ramazan ayına girmemize az bir süre kaldığı için, Kırıkkaleliler Diyanet imsakiyesi, imsak ve iftar saatlerini merak etmekte. Peki, Kırıkkale Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırıkkale imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:59:00 -
Kırıkkale Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırıkkale imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Ramazan işte böyle bereketli ve fırsat kapılarıyla dolu bir aydır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Kırıkkale İmsakiyesi 2021

Kırıkkale'de ilk imsak 04.36'da ilk iftar 19.29'da olacak.

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