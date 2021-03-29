Kırıkkale Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırıkkale imsak ve iftar vakti ne zaman?
Ramazan orucu, günahkar insanların affedilmeyi ümit ettikleri rahmet mağfiret ayıdır. Bu ayda rahmet kapıları sonuna kadar açılır ve eller semaya kalkarak dua edilir. Ramazan ayına girmemize az bir süre kaldığı için, Kırıkkaleliler Diyanet imsakiyesi, imsak ve iftar saatlerini merak etmekte. Peki, Kırıkkale Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırıkkale imsak ve iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Ramazan işte böyle bereketli ve fırsat kapılarıyla dolu bir aydır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte merak edilen haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Kırıkkale İmsakiyesi 2021
Kırıkkale'de ilk imsak 04.36'da ilk iftar 19.29'da olacak.