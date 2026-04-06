Deprem konutları piyasayı rahatlattı: Kiralar 5 bin TL’ye kadar düştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hatay genelinde 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlendi. Vatandaşların yeni konutlarına yerleşmesiyle birlikte kiralık daire arzı artarken, bu durum piyasaya doğrudan yansıdı. Kentteki emlak uzmanları, geçtiğimiz yıl 15 bin TL seviyelerinde seyreden kira bedellerinin, konut sayısındaki artış ve ödeme taksitlerinin netleşmesiyle birlikte 5 bin TL ile 12 bin TL bandına kadar düştüğünü ifade ediyor.