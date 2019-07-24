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Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev ülkeden ayrıldı

Kırgızistan Meclisi tarafından dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki iddialarla ilgili polise ifade vermeyi reddeden eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, ülkenin kuzeyindeki Rus askeri hava üssü yoluyla Kırgızistan'dan ayrıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev ülkeden ayrıldı

Kırgızistan Meclisi tarafından dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki iddialarla ilgili polise ifade vermeyi redden eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, ülkenin kuzeyindeki Rus askeri hava üssü yoluyla Kırgızistan'dan ayrıldı.

Rusya'ya gitmek için 12.00 sularında evinin bulunduğu Koy-Taş köyünden yola çıkan Atambayev'e destekçileri parti bayraklarıyla eşlik etti.

Yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Kant şehrindeki askeri hava üssüne taraftarlarının eşliğinde gelen Atambayev ve beraberindekiler, buraya alındı.

Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Kunduz Joldubayeva, sosyal medya hesabında, Atambayev'in bindiği uçağın içinden ve dışından iki fotoğraf paylaştı.

Joldubayeva, "Rusya'ya davet eden taraf uçak gönderdi. Heyette, eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Sosyal Demokrat Partisi Geçici Genel Başkanı Asel Koduranova, Genel Başkan Yardımcısı Muradıl Mademinov, milletvekili İrina Karamuşkina ve partinin Rusya Federasyonu Temsilcisi Temirlan Sultanbekov yer alıyor. Görüşürüz sevgili dostlar! Yoldayız! Moskova'da en üst düzeyde görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı. 

Parti üyesi Adil Turdukulov da Facebook'tan Atambayev'i taşıyan uçağın havalandığını duyurdu.

Atambayev, dün, iki günlük Rusya ziyaretinin ardından ülkesine döneceğini söylemişti. 

Dokunulmazlığı 27 Haziran'da kaldırılmıştı

Meclis Araştırma Komisyonu, Atambayev hakkında Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binasının modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılması konularında suçlamalar yöneltmiş, Başsavcılık'tan iddiaların incelenmesini talep etmişti.

Başsavcılık da "yolsuzluk" iddiasıyla soruşturma başlatabilmek için Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclise başvurmuştu.

Meclis, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Atambayev'in dokunulmazlığını 27 Haziran'da kaldırmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümü, hakkındaki iddialarla ilgili ifadesine başvurmak için üç kez çağrılan Atambayev, meclis kararını anayasa mahkemesine taşıdığını gerekçe göstererek ifade vermeyi reddetmişti. 

Destekçileri evinin önünde nöbet tutmuştu

Taraftarlarından oluşan bir grup, dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'in olası gözaltısını engellemek için evinin önünde yaklaşık bir ay nöbet tutmuştu.

Kırgızistan'da 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Atambayev, koltuğunu Sosyal Demokrat Parti'den Sooronbay Ceenbekov'a devretmişti.

Atambayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden sonra iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin başına geçmesi, meclisteki parti üyelerinin büyük bölümü tarafından tepkiyle karşılanmış, Atambayev ile Ceenbekov'un arasının açılmasına neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
  1. Kırgızistan
  2. Almazbek Atambayev
  3. Rus askeri hava üssü
  4. Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Kunduz Joldubayeva
  5. Facebook
  6. Parti üyesi Adil Turdukulov
  7. Sooronbay Ceenbekov
  8. Rusya
  9. Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev

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