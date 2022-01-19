  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kırgızistan'ın bütçesi onaylandı
Dünya

Kırgızistan'ın bütçesi onaylandı

Kırgızistan'ın 6 milyar 744 milyon dolarlık bütçesi 2022 yılı bütçesi onaylandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 16:30:00 -
Kırgızistan'ın bütçesi onaylandı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 2022 yılı bütçesini onayladığı belirtildi.

2022 yılı bütçesinde gelirler 282,1 milyar som (3,3 milyar dolar), giderler ise 291,2 milyar som (3,4 milyar dolar) olacak.

Bütçe açığı, 9,1 milyar som (107,1 milyon dolar) olarak öngörüldü.

Açıklamada, nominal olarak, milli bütçe gelirlerinin 2021 bütçesine kıyasla yüzde 63,2 artarak 109,2 milyar soma (1,3 milyar dolar) çıktığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay