Kırgızistan,IMF kredisini salgınla mücadelede kullandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alınan 120 milyon 900 bin dolarlık kredinin, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından kaynaklanan acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF'den 31 Mart tarihinde alınan kredinin memur maaşları, emeklilik ve sigorta primleri ödemesinde, tahıl ve tıbbı malzemelerin satın alınmasında ve halka gıda ve sosyal yardımların sağlanmasında kullanıldı.

Kredinin nisan sonunda bakiyesindeki 16 milyon 188 bin dolarlık miktarın bu ay sosyal açıdan önemli giderlere yönlendirileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan krizle mücadele için IMF'den 26 Mart'ta kredi talebinde bulunmuş, ertesi gün 120 milyon 900 bin dolarlık kredi onaylanmıştı.

Böylece, ülkenin IMF'ye borcu 300 milyon dolara çıkmış oldu.

