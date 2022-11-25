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Teknoloji Kırgızistan'dan AKSUNGUR ve AKINCI hamlesi
Teknoloji

Kırgızistan'dan AKSUNGUR ve AKINCI hamlesi

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Caparov, Türkiye'den AKSUNGUR SİHA ve AKINCI TİHA tedarik edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 19:46:00 -
Kırgızistan'dan AKSUNGUR ve AKINCI hamlesi

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Caparov, AKSUNGUR SİHA ve AKINCI TİHA tedarik edileceğini açıkladı. Kırgızistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev Facebook medya hesabından "Akıncı, desteğiniz için teşekkürler!" ifadeleriyle Bayraktar AKINCI TİHA’nın A ve B konfigürasyonlarıyla çekildiği fotoğrafları paylaşmıştı.

Aralık 2021’de Bayraktar TB2 SİHA’larını teslim alan Kırgızistan Eylül 2022’de TB2’ler için yeni bir üssün açılışını yapmıştı ve törende Kambıçek Taşiyev de yer almıştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov açılışta "Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek" ifadelerine yer vermişti.

Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

DefenceTürk

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