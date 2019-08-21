Kırgızistan’dan 588 Türk’e çalışma izni

Kırgızistan, bu yılın başından itibaren 588 Türk vatandaşının da dahil olduğu 8 bin 757 yabancıya ülke topraklarında çalışma izni verdiğini açıkladı.

Kırgızistan Devlet Göç Hizmetinden yapılan açıklamada, 2019 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 8 bin 757 yabancıya Kırgızistan’da çalışma izni verildiği ve bu rakamın hükümet tarafından onaylanan kotanın yüzde 50,3’ünü oluşturduğu belirtildi.

Kırgızistan’dan çalışma izni alanlar arasında yüzde 76,6’lık dilimi kaplayan 6 bin 711 Çin vatandaşının ilk sırada olduğu açıklandı. Çinlileri, yüzde 6,7’yi oluşturan 588 Türk vatandaşının takip ettiği kaydedildi. Söz konusu 8 bin 757 kişinin yüzde 43,4’ünün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te çalışma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 7 ayda yabancı işçiler tarafından ödenen vergiden bütçeye 64 milyon som (5 milyon 237 bin Türk Lirası) katkı sağladığı ve yılsonuna kadar bu tutarın 100 milyon soma (81 milyon 832 bin Türk lirası) ulaşmasının beklenildiği belirtildi.