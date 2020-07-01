  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırgızistan'daki Konorçok Kanyonu'na turist ilgisi artıyor

Kanyonda, binlerce yıllık erozyonların sonucu kartal, pars gibi hayvanlar ile sarayları çağrıştıran görünümleriyle kırmızı kil tepeleri turistlerin ilgisini çekiyor - Konorçok Kanyonu'na turlar düzenleyen Nurlan Ernur: - "Kanyona daha önce yabancı turistler ilgi gösterirken, son 2-3 yıldır burayı ziyaret eden yerel turist sayısı da arttı"

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:07:59 -
Kırgızistan'daki Konorçok Kanyonu'na turist ilgisi artıyor

BİŞKEK (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kırgızistan'daki Konorçok Kanyonu, doğasıyla yerel ve yabancı turistler için cazibe merkezi statüsünü koruyor.

Kanyon, başkent Bişkek'ten 120 kilometre mesafede Tanrı Dağları'nın ortasındaki Boom Vadisi'nde yer alıyor.

Binlerce yıllık erozyonların sonucu oluşan kanyonun ismi, o bölgelerde yetişen "Konorçok" bitkisinden geliyor.

Kanyonda, binlerce yıllık erozyonların sonucu kartal, pars gibi hayvanlar ile sarayları çağrıştıran görünümleriyle kırmızı kil tepeleri turistlerin ilgisini çekiyor

İkliminin kışın soğuk, yazın sıcak olduğu kanyona, dört mevsim boyunca turlar düzenlenebiliyor.

Turistler, araçlarla Boom Vadisi'ne gelerek kanyona, kayalar arasında nehrin kuruması sonucu oluşan patika üzerinden yaklaşık 5 kilometre yürüyerek ulaşıyor, burada fotoğraflar çektiriyor ve piknik yapabiliyor.

- "Yerel turist sayısı arttı"

Konorçok Kanyonu'na turlar düzenleyen Nurlan Ernur, kanyonun reklamını sosyal medya üzerinden yaparak her hafta sonu buraya turist getiriyor.

Ernur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta sonu kendisinin kanyona 30 civarında turist getirdiğini belirterek, "Kanyona daha önce yabancı turistler ilgi gösterirken, son 2-3 yıldır burayı ziyaret eden yerel turist sayısı da arttı." dedi.

Kanyonun kartal, pars gibi hayvanları ve kadını anımsatan kırmızı tepeleriyle turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Ernur, kışın kar yağmaması nedeniyle buranın herhangi bir mevsimde ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

Ernur, kanyona ulaşmanın kolay olduğunu ancak burada turistler için tuvaletin bulunmaması gibi bazı sıkıntılar bulunduğunu kaydetti.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı