  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırgızistan'da yeni meclis başkanı seçildi
Aktüel

Kırgızistan'da yeni meclis başkanı seçildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:36:04 -
Kırgızistan'da yeni meclis başkanı seçildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da meclis başkanlığı görevine Kırgızistan Partisi Başkanı Kanat İsayev seçildi.

Meclis Başkanlığı görevine 1 hafta önce seçilen Bir Bol Partisi Milletvekili Mıktıbek Abdıldayev'in görevinden istifa etmesinin ardından Genel Kurulda yeni başkan için seçim yapıldı.

Parlamento binasının talan edilmesi nedeniyle Genel Kurul Toplantısı, Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

120 sandalyeli meclisin başkanlığı için yapılan gizli oylamada, tek aday olan İsayev, oylamaya katılan 80 milletvekilinden 78'inin desteğini aldı.

Bu ay sonunda görev süresi dolacak İsayev'in başkanlığındaki meclisin, yeni başbakanı ve kabineyi onaylamasının yanı sıra ülkenin siyasi krizden çıkması ve istikrarın sağlanması için kararlar alması bekleniyor.

- Muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösteriler

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının 5 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifa etmesinin ardından başkent Bişkek'te 6 Ekim'de bir otelde milletvekillerin katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü oturumda, meclis başkanlığı görevine Abdıldayev seçilmişti.

Abdıldayev, kendi isteğiyle 10 Ekim'de görevinden istifa etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı
Yerel

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı

Adana'da bir kişinin, sokakta yakaladığı kedileri harabe bir binaya getirerek işkence yapıp öldürdüğü iddia edildi. Görüntülerin yayılması s..
‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’
Gündem

‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’

Azerbaycan'ın Ermenistan’ın küstah saldırılarına karşı kullandığı Türk sistemlerin başarısı tüm dünyada ilgi görüyor. Savunma Politikası Ana..
Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’
Dünya

Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’

National Interest dergisi, geçtiğimiz günlerde İran'ın Rus S-400 hava savunma sistemini edinmesi halinde Amerikan F-35 hayalet avcı uçağını ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay