Kırgızistan'da yeni meclis başkanı seçildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da meclis başkanlığı görevine Kırgızistan Partisi Başkanı Kanat İsayev seçildi.

Meclis Başkanlığı görevine 1 hafta önce seçilen Bir Bol Partisi Milletvekili Mıktıbek Abdıldayev'in görevinden istifa etmesinin ardından Genel Kurulda yeni başkan için seçim yapıldı.

Parlamento binasının talan edilmesi nedeniyle Genel Kurul Toplantısı, Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

120 sandalyeli meclisin başkanlığı için yapılan gizli oylamada, tek aday olan İsayev, oylamaya katılan 80 milletvekilinden 78'inin desteğini aldı.

Bu ay sonunda görev süresi dolacak İsayev'in başkanlığındaki meclisin, yeni başbakanı ve kabineyi onaylamasının yanı sıra ülkenin siyasi krizden çıkması ve istikrarın sağlanması için kararlar alması bekleniyor.

- Muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösteriler

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının 5 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifa etmesinin ardından başkent Bişkek'te 6 Ekim'de bir otelde milletvekillerin katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü oturumda, meclis başkanlığı görevine Abdıldayev seçilmişti.

Abdıldayev, kendi isteğiyle 10 Ekim'de görevinden istifa etmişti.