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Kırgızistan'da Kovid-19 ile mücadelede Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine teşekkür plaketi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 19:53:34 -
Kırgızistan'da Kovid-19 ile mücadelede Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine teşekkür plaketi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) yönetici ve çalışanlarına teşekkür plaketi verildi.

Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanlığında düzenlenen törende, Kovid-19 mücadelede "uzaktan eğitim" ve salgına karşı halkı bilgilendirme faaliyetlerine katkıda bulunan kurumların yöneticilerine plaket takdim edildi.

Törende, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) yönetici ve çalışanları da teşekkür plaketi aldı.

Eğitim ve Bilim Bakanı Kanıbek İsakov'un imzasını taşıyan teşekkür plaketleri, törende hazır bulunan KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev'e ve üniversitenin Medya Merkezi Mediamanas Müdürü Bülent Namal'a verildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından da Kovid-19 ile mücadelede salgına karşı halkı bilgilendirme faaliyetlerine yaptığı katkılardan dolayı Mediamanas ekibine teşekkür belgeleri takdim edildi.

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