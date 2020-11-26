  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırgızistan'da devlet kurumlarında yılbaşı etkinlikleri yasaklandı
Aktüel

Kırgızistan'da devlet kurumlarında yılbaşı etkinlikleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:17:51 -
Kırgızistan'da devlet kurumlarında yılbaşı etkinlikleri yasaklandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Elvira Surabaldiyeva, devlet kurumlarında ve yerel yönetimlerde yılbaşı etkinlikleri düzenlenmesinin yasaklandığını söyledi.

Surabaldiyeva, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin ekim başında günlük bilgilendirme toplantılarına ara vermesinin ardından Başbakanlık binasında ilk brifingi vererek yeni tedbirleri açıkladı.

Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunan Surabaldiyeva, "Devlet kurumlarında ve yerel yönetimlerde çalışanların kurumlarında yılbaşı etkinlikleri düzenlemeleri yasaklandı." dedi.

Kırgızistan'da tespit edilen günlük Kovid-19 vaka sayısı iki aydır 500 dolayında seyrediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün 427 yeni vaka tespit edildi, 496 hasta iyileşti, virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı 18 Mart tarihinden bu yana, 71 bin 171 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 bin 544 hasta taburcu edildi ve 1251 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 6 bin 693 hastanın tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik
Medya

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik

Reytingleri sıkıntılı olan Kanal D'nin Hekimoğlu dizisinde skandal sahneye sosyal medyadan tepki yağdı.
Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?
Gündem

Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?

Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi? soruları Cevat Akşit'in sevenleri tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz ..
Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı
Dünya

Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı

Fransa Senatosu, yapılan oylamayla Fransız hükümetinden sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oy ile kabul ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay