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Dünya Kırgızistan'da darbe şüphesi! Milletvekili gözaltına alındı
Dünya

Kırgızistan'da darbe şüphesi! Milletvekili gözaltına alındı

Milletvekili belirlemek için yapılan oy verme işleminin sürdüğü Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle parlamento milletvekili Baktıbek Cetigenov’un gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 19:53:00 -
Kırgızistan'da darbe şüphesi! Milletvekili gözaltına alındı

Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle parlamento milletvekili Baktıbek Cetigenov’un gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan’da halk, parlamentoda görev yapacak milletvekillerini belirlemek için oy verme işlemine devam ederken, darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, gözaltına alınan milletvekilinin Baktıbek Cetigenov olduğu ve Cetigenov’un El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev ile başkent Bişkek’te protestolar için gizli anlaşma yaptığı belirtildi. Haberlerde, Cetigenov’un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, dün parlamento seçimlerinin ardından iktidara darbe planı şüphesiyle aralarında El Intımağı Derneği Başkanı Temraliyev’in de aralarında bulunduğu bir grup kişiyi gözaltına almış, soruşturma başlatmıştı.

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