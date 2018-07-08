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Kırgızistan tarımına Türk dopingi

Türk ihracatçılar, Kırgızistan’ın 260 bin nüfuslu Talas bölgesindeki çiftçilere kuru fasulye yetiştiriciliğinde ön ayak olurken bölge çiftçisi de bu sektörde kendisini geliştirdi.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:22
Kırgızistan tarımına Türk dopingi

Kırgızistan Tarım İşleri, Gıda Sanayisi ve Sulama Bakanlığı Gıda Güvenliği Bölüm Başkanı Anara Bekkuliyeva, yaptığı açıklamada, Türk ihracatçıların, Kırgızistan’da kuru fasulye yetişticiliğinin gelişimine katkıda bulunduğunu ve bu sayede aynı sektörde ihracatın her geçen gün gelişerek arttığını belirtti.

Bekkuliyeva, Türk ihracatçıları sayesinde ülkede kuru fasulye yetiştiriciliğinin önem kazandığının ve ticarette önemli bir noktaya geldiğinin altını çizdi.

Türk ihracatçılarının, Kırgızistan’daki kuru fasulye potansiyelini keşfetmeden önce bölge halkının sadece iç tüketime yönelik taze fasulye yetiştirdiğini söyleyen Bekkuliyeva, “Kırgızistan’da kuru fasulye sadece salatalarda kullanılmak üzere yetiştiriliyordu. Bazı kesimler yemeklerde kullanmak üzere kendi bahçelerinde fasulye temin etmekteydi. Türkler, 1995’li yıllarda, Kırgızistan’ın Talas bölgesindeki fasulye yetiştiriciliğin potansiyelini keşfetti. Daha sonra bölgeye verimli fasulye tohumu getirildi. Böylelikle çiftçilere fasulye ekimi ve hasatı konusunda tecrübe kazandırıldı” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:22
  1. Kırgızistan
  2. tarım

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