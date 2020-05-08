Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ile Tacikistan sınırında bulunan "tartışmalı bölgede" çıkan gerginlikte 3 Kırgız askerin yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan Devlet Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, güneydeki Batken bölgesinde "tartışmalı sınır bölgesi" olarak kabul edilen ve Kırgızistan tarafından kullanılan 50 dönümlük arazinin kullanımı konusunda iki ülke halkları arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Akşam saatlerinde toplam 80 kişilik iki grubun birbirine taş atmasıyla büyüyen kavga sırasında Tacikistan tarafının av tüfeği kullandığı aktarılan açıklamada, çatışmanın tırmanmasını önlemek için Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızlarının havaya uyarı ateşi açtığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke sınır muhafızlarının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada Tacikistan sınır muhafızlarının beklenmedik şekilde Kırgız sınır muhafızları ve halkına ateş açtığı iddia edildi.

Olayda yaralanan 3 Kırgız askerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tacikistan Devlet Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise Kırgızistan vatandaşlarının mısır ekimi için Tacikistan'a ait 4 hektarlık araziye keyfi ve kasıtlı olarak girmesinin yerel halkın tepkisine neden olduğu ifade edildi.

İki ülke köylüleri arasında yaşanan sözlü tartışmanın taşlı kavgaya dönüşmesinin ardından Kırgız sınır muhafızlarının açtığı ateş sonucu 2 Tacik sivilin yaralandığı kaydedildi.

- Bölgede son durum

Olayın ardından güvenlikten sorumlu Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı, Tacikistan'daki muhataplarıyla sınırdaki son duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Bölgede durumun iki ülke sınır muhafızları tarafından kontrol altına alındığı bildirilirken, güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesi ve 10 Mayıs'ta ülke yetkililerinin bir araya gelmesi konusunda anlaşma sağlandı.



İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı, bağımsızlık ilanlarından bu yana devam ediyor.



