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Aktüel Kırgızistan polisinden seçim barajını geçemeyen partilerin taraftarlarına müdahale
Aktüel

Kırgızistan polisinden seçim barajını geçemeyen partilerin taraftarlarına müdahale

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:55:26 -
Kırgızistan polisinden seçim barajını geçemeyen partilerin taraftarlarına müdahale

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale etti.

Dün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Öğle saatlerinde başlayan gösteriye 5 binden fazla kişi katıldı.

Meydanda konuşmaların sürdüğü sırada bir grup gösterici, sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti ve daha sonra sarayın ön tarafındaki demirlikleri zorladı.

Bunun üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığı uzaklaştırdı.

Göstericiler de polise taş atarak ve çöp konteynerlerini ateşe vererek karşılık verdi. Çok sayıda aracın hasar görmesine neden polis ile göstericiler arasındaki gerilim halen arka sokaklarda sürüyor.

Güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yer aldığı mevkide sıkı güvenlik tedbirleri alırken, gazetecilerin alana girmesine ise izin vermiyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, 4 Ekim'deki seçimlere giren 16 siyasi partinin liderini yarın sabah kabul etmeyi planladığı bildirildi.

Milletvekili seçimlerinin adaletli yapılmadığını iddia eden siyasi partiler, seçimin iptal edilmesini talep ediyor.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçime giren 16 partiden 12'si barajı aşamamıştı.

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