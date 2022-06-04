Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır gerginliği!

Tacikistan ve Kırgızistan arasında yıllardır anlaşmazlıklara neden olan sınır problemi, nehir yatağının paylaşılamaması gibi sorunlardan dolayı Nisan 2021’de çıkan silahlı çatışmaların üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bölgede karşılıklı anlaşmazlıklar ve gerginlik devam ediyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Kırzıgistan-Tacikistan sınır hattında askeri birlikler karşılıklı ateş açtı. Bunun sonucunda her iki tarafta da yaralanmalar meydana geldiği bildirildi.

Kırgızistan Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti sınırını ihlal eden Tacik sınır muhafızları, Kırgız askeri personeli üzerine ateş açmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Komite ayrıca, çatışmalarda her iki tarafın askeri birliklerinin yaralandığını duyurdu.

Tacikistan tarafı henüz olaya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana sınır konusundaki anlaşmazlıklar iki halk arasında gerginliğe yol açıyor. Arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi bazı sorunlar gerginliklerin meydana gelmesinde başat rol oynuyor.

Kaynak: Mepa News