Kırgızistan içilebilir su sorununu çözmeyi hedefliyor

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede nüfusun yüzde 60'ının içilebilir su ihtiyacı olduğunu belirterek, "Umarım 2024'e kadar tüm Kırgızistan'a temiz su sağlanacaktır." dedi.

Kırgızistan Devlet Radyosunun gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ceenbekov, nüfusun ihtiyacı olan içilebilir su konusuna değindi.

Ülke genelinde 822 köyün içilebilir su ihtiyacı olduğunu bildiren Ceenbekov, "Ülke nüfusunun yüzde 60'ının içilebilir su ihtiyacı var. Son 3 yılda 107 köyün içilebilir su ihtiyacı giderildi. 2024 yılına kadar daha 715 köyün ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Şimdi bunun üzerinde çalışıyorum, umarım 2024'e kadar tüm Kırgızistan'a temiz su sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ceenbekov, sorunun çözülmesi için uluslararası finansman bulduklarını kaydederek, "Amacım, Kırgızistan'ın tüm bölgelerine temiz su sağlamak. Bu hedefe ulaşacağız. Bu çok önemli bir konu, iddialı büyük bir proje. Ne kadar zor olursa olsun 2024'e kadar bu projeyi hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Ekim 2018'de cumhurbaşkanlığı görevine gelen Ceenbekov'un görev süresi 2024 yılında sona eriyor.