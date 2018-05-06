Kırgız Türklerinden Mehmetçik'e destek

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye getirilerek Erciş'e 32 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgız Türkleri, yaşadıkları bölgede terör örgütü PKK'ya karşı yıllardır kahramanca mücadele ediyor.

Aralarında güvenlik korucularının da bulunduğu ve terörle mücadelede 6 şehit veren Kırgız Türkleri, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için anlamlı bir kampanya gerçekleştirdi.

Kahraman Mehmetçik için seferber olan köy halkı, topladıkları 23 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak takdir topladı.

"BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDILAR"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, Kırgız Türklerinin geldikleri günden itibaren her zaman devletin yanında yer aldıklarını anlattı.

Zorluoğlu, "Terörle mücadelede bu bölgede çok etkili rol oynamışlar. Birlik ve beraberliğin adeta çimentosu olmuşlar. Kırgız Türkleri, silahlı kuvvetlerimizin yurt dışındaki operasyonları sırasında kendi aralarında bağış toplayarak Mehmetçik Vakfımıza bağışladı. Bu yönüyle bizi çok duygulandırdılar." diye konuştu.

Ulupamir Mahalle Muhtarı Eyüphan Koşar da 35 yıl önce geldikleri Erciş'te devletin kendilerine sahip çıkarak yer ve yurt verdiğini anımsattı.

Vatan toprağına sonuna kadar sahip çıktıklarını ve bu uğurda da 6 şehit verdiklerini ifade eden Koşar, "Her zaman devletimizin ve Mehmetçik'imizin yanındayız. Bölgede terörle mücadelede ön planda görev yapıyoruz." dedi.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MEHMETÇİK'İN YANINDAYIZ"

Koşar, Mehmetçik'in Suriye'de teröristlere yönelik gerçekleştirdiği harekata destek olmak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu harekatta Mehmetçik'imizin yanında bulunmak istedik. Köyümüzdeki güvenlik korucularımızın tamamı Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istedi. Bunun için yaşlılarımız bile talepte bulundu fakat devletimiz buna muktedirdir. Bizler de Mehmetçik'imize köylüler olarak bir araya gelerek maddi destek sunmak istedik. Bunu duyan tüm köylülerimiz gücünün yettiği kadar katkıda bulundu. Tüm köy bunun için seferber oldu. Devletimizin bekası için kanımızın son damlasına kadar Mehmetçik'imizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."

Kırgız Türklerinden Abdulhalim Vatan ise Van'a yerleştiklerinden bu yana hep devletle beraber olduklarını vurgulayarak, "Devletimiz de sürekli yanımızda oldu. Vatanımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mehmetçik'imiz için de yemeğimizi her zaman paylaşmaya hazırız. Yeter ki yanlarında olduğumuzu bilsinler. Vatan bizim için her şeyden önce gelir." ifadesini kullandı.