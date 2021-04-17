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Dünya Kırgız Sağlık bakanı zehirli ilacı 'Koronaya iyi geliyor' deyip içti
Dünya

Kırgız Sağlık bakanı zehirli ilacı 'Koronaya iyi geliyor' deyip içti

Kırgızistan, koronavirüs salgınına karşı zehirli olduğu bilinen kurtboğan bitkisinin etkili olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, kameraların karşısında kurtboğa ilacı içerek şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 14:35:00 - 2021-04-17 14:36:31

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov sosyal medya hesabında, Kırgız doktorların koronaya karşı ilk aşamada tedavi yöntemi geliştirdiğini söyleyerek, zehirli kurtboğan bitkisinden yapılan ilacın fotoğrafını paylaştı.

Caparov’un ardından ülkenin Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev de düzenlediği basın toplantısında söz konusu bitkisel ilacın virüse karşı etkili olduğunu iddia etti.

"Sıcakken içilmezse öldürür"

İlacın sıcakken içilmesi gerektiğini belirten Beyşenaliyev, “Soğuk haliyle içilirse spazm oluşur ve ölüme yol açabilir. İçtikten sonra arkasından soğuk su içmemek veya dondurma yememek lazım. Örtünerek yatmak gerek. İlaç çay gibi günde 3-4 bardak içilebilir” dedi.

Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasında ilacı içerek onun sağlığa zararsız olduğunu göstermeye çalıştı.

"Şmdi ben ölmezsem..."

Bakan Beyşenaliyev, “Eğer ben şimdi ölmezsem bu onun zararsız olduğunun garantisi olacak” ifadesini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl teklif reddedildi"

Beyşenaliyev, söz konusu bitkisel tedavi yönteminin Cumhurbaşkanı Caparov’un babası tarafınca kullanıldığını ve onun bu reçeteyi oğluna bıraktığını dile getirdi.

Bakan Beyşenaliyev, geçen yıl Caparov’un Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a söz konusu ilacı Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanmayı önerdiğini fakat önerinin reddedildiğini kaydetti.

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