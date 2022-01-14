Kırgız askerleri Kazakistan'dan ülkelerine döndü
Kazakistan'ın Almatı kentinde bir hafta boyunca konuşlandırılan Kırgız askerleri, ülkelerine geri döndü.
Almatı kentinin stratejik öneme sahip tesislerinden Merkezi Isıtma Kurumunu koruma görevini tamamlayan Kırgız askerleri, Ak-Yol Kırgız-Kazak Sınır Noktası'ndan zırhlı araçlarıyla yurda giriş yaptı.
Askerler için konuşlandıkları kışlada resmi karşılama töreni düzenlendi.
Tokayev, KGAÖ'den destek istemişti
Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker, zırhlı ve malzeme taşıyan araçlar göndermişti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Ocak'ta başlayan sokak olaylarının şiddete dönüşmesinin ardından KGAÖ'den destek istemişti.
Kazakistan'ın başvurusuna yanıt veren KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan, Kazakistan'a binlerce asker göndermişti.