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Kireçlenmeye çörekotu yağı

Kireçlenme belli bir yaştan sonra kadın, erkek herkesin sorunu.

23 Kasım 2018 Cuma 19:15
Kireçlenmeye çörekotu yağı


Dizlerim ağrıyor, ellerim ağrıyor, boynum tutuldu, omuzlarım kırt kırt ediyor. Çok sık duyduğumuz sözler.

Aslında hiç ihmal etmemeli, hemen bir doktora başvurmalı.

Doktorun önerdiği tedavi yanında kireçlenmeye iyi gelen, ağrıları azaltan bir yan tedavi de çörekotu yağı ile yapılan masaj. Aktarlarda kolaylıkla bulunabilen çörekotu yağını ağrıyan bölgeye yavaş yavaş dairesel hareketle sürüp, üzerine sıcak bir havlu koyarak 15 dk. dinlendirmek ve bunu her gün birkaç kere tekrarlamak ağrılarınıza iyi gelecektir. Mutlaka faydası olacaktır.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:15
  1. kireçlenme
  2. kireçlenmeye çörek otu yağı

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