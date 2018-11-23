Kireçlenmeye çörekotu yağı



Dizlerim ağrıyor, ellerim ağrıyor, boynum tutuldu, omuzlarım kırt kırt ediyor. Çok sık duyduğumuz sözler.

Aslında hiç ihmal etmemeli, hemen bir doktora başvurmalı.

Doktorun önerdiği tedavi yanında kireçlenmeye iyi gelen, ağrıları azaltan bir yan tedavi de çörekotu yağı ile yapılan masaj. Aktarlarda kolaylıkla bulunabilen çörekotu yağını ağrıyan bölgeye yavaş yavaş dairesel hareketle sürüp, üzerine sıcak bir havlu koyarak 15 dk. dinlendirmek ve bunu her gün birkaç kere tekrarlamak ağrılarınıza iyi gelecektir. Mutlaka faydası olacaktır.