Kireç tutan ütü nasıl temizlenir? Yöntemler ve kullanılacak malzemeler

Kireç su ile çok temas eden yüzeylerde sudaki sert minerallerin birikmesi sebebiyle oluşur. Sert sular genellikle çeşmeden akan sulardır ve bu sularla ütü haznesini doldurmanız buhar çıkarma sırasında içerisindeki minerallerin kireç tabakasına dönüşmesine sebep olur. Bu oluşumu önlemek için içme suyunu ütü haznesinde tercih etmeniz etkili olacaktır.

Kireç tabakaları özellikle metal üzerinde oluşur. Zamanla kalınlaşan bu tabakayı temizlemezseniz ütünün iç haznesi tamamen kaplanacak ve buhar çıkması gereken delikler tıkanacaktır.

Kireç tutan ütü nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Kireç oluşumunu önleyemiyorsak çözüm yolları geliştirmeli ütümüzün düzenli bakımını ihmal etmemeliyiz. Aksi takdirde gözenekler tıkanacak ve ütümüz her geçen gün performansını kaybedecektir.

Ütü Tabanı Nasıl Temizlenir?

Ütünüzün altı yıpranmış görünmeye başladıysa veya yapışan kirlerden dolayı yanıklar oluştuysa, muhtemelen ütünün altı nasıl temizlenir diye merak ediyorsunuzdur. Doğru yöntemlerle, parmaklarınızı yakmadan ütü temizliği yapmanız mümkün. Ütünüzün altını eski haline getirebilirsiniz.

Yanmış ütü tabanı nasıl temizlenir ve ütünün altına yapışan şeyler nasıl çıkar? soruları için ihtiyaç listenize etkili deterjanlar ekleyebilirsiniz. Eğer deterjan kullanacaksanız güvendiğiniz kireç çözücüyü tercih edebilirsiniz.

Nasıl temizlenir?

Ütünün her alt deliğine kireç çözücü deterjanı azar azar dökün. Ütünün su haznesine bir kap su koyarak ütüyü düşük derecede çalıştırın. Son olarak fişini çektiğiniz ütü tabanını nemli bir bezle silin. İşte gördünüz, ütü temizliği sandığınızdan daha basit. Ütünüzün tabanını evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle de etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Pratik bir yöntem için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

-Yağlı kağıdı ütü masasına serin. Bu iş için gazete kağıdı da sıklıkla kullanılır. Olası kazaları önlemek ve en iyi sonucu garantilemek için yağlı fırın kağıdı kullanmanız yararlı olacaktır.

-Ütüyü orta veya düşük ayarda ısıtın. Ütü ısınma hızı ütüden ütüye değişebilir. Ütünüzün ayarına göre en uygun modu seçin. Fakat ütü ısınır ısınmaz fişten çekin.

-Yağlı kağıda kullanacağınız tuzu serpin. Yaklaşık iki yemek kaşığı tuzu yağlı kağıda serpin. Tuzun eşit bir şekilde yayıldığından ve tek bir yerde toplanmadığından emin olun.

Kıyafetleri ütüler gibi tuzu ütüleyin.

Fişini çektiğiniz ütüyü tuzların üstünde tıpkı kıyafetlerinizi ütüler gibi gezdirin. Tabanı çizmemek için fazla bastırmamaya ve sert hareketler yapmamaya özen gösterin.

Nemli bir bez yardımıyla ütünün tabanını silin.

Kullandığınız tuz, ütünün alt deliklerine dolmuş olabilir. Ütüyü hafifçe silkeleyerek sıkışmış tuzlardan kurtulun. Yumuşamış kirleri temizlemek için nemli bir bez ile kirleri silin. Tüm izlerden kurtulana kadar bu işleme devam edebilirsiniz.

Kireç Oluşumunu Yok Etme

Öncelikle ütünün düzenli bakım gerektiren bir ev aleti olduğunu bilmelisiniz. Düzenli bakım ve onarımını yaptığınızda bu oluşumun önüne geçmeniz oldukça kolay olacaktır. düzenli bakım ve onarıma rağmen bu tabakalar oluşmaya devam ediyorsa kullandığınız suyu değiştirmenizde fayda vardır. Aksi takdirde bu oluşum ütünün haznesini ele geçirecek ve buhar çıkarma işlevini yerine getirememeye başlayacaktır.

Bu tabakanın en büyük düşmanı asitli çözeltilerdir. Asidik değeri yüksek çözeltiler ile bu tabakaları yok edebilirsiniz. Bu çözeltiler metal yüzeylere kesinlikle zarar vermeyecektir. Ancak doğru materyaller kullanılmazsa ütünüzün ömrü kısa olacaktır. Haftalık olarak bakımını yaptığınızda bu tip sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Peki bu lekeleri nasıl çıkaracağız? İşte pratik yöntemleri ve kullanacağınız malzemeler…

Kabartma Tozu

Ütünüzün düzenli bakımı için rahatlıkla kullanabileceğiniz bu madde oldukça etkili bir çözücüdür. Uygulamaya geçmeden önce ütünün su haznesini 3/4 oranında doldurun. Ardından kabartma tozu ve su ile macun kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı elinizle ütünün alt tabanına delikleri kapatacak şekilde yayın. Ardından bir süre bekletin ve kulak temizleme çubuklarıyla gözenekleri temizleyin. Ütüyü çalıştırın ve buhar ayarını sonuna kadar açın. Ütü buhar çıkarmaya başlarken tabakaları da eritip gözeneklerden dışarı çıkaracaktır. Ardından ıslak bir bez ile tabanı silmeniz yeterli olacaktır.

Beyaz Sirke

Ütünüz içindeki tabaka oldukça kalınlaşmışsa bu yöntem işinize yarayacaktır. Uygulamaya geçmeden önce su haznesini tamamen boşaltın. Boşalttığınız hazneye bir fincan kadar beyaz sirke ekleyin. Üzerine bir çay bardağı kadar da içme suyu ekledikten sonra ütünüzü çalıştırabilirsiniz. Oluşan tabakaların gözeneklerden akıp gittiğine şahit olacaksınız. Sirke ile temizlemenin bir diğer yolu da tuz ve sirke karışımıdır. İki fincan beyaz sirke içerisine bir fincan tuz ekleyip ocağa alın. Tuz eriyene kadar kaynatın. Ardından karışımı soğumaya bırakın. Ardından bu karışımı bir bez yardımıyla tabanına uygulayın. Tabanda oluşmuş lekeler için en etkili yöntem budur.