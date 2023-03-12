Kireç sorununa kesim çözüm! Bu yöntemle su ısıtıcılar pırıl pırıl olacak

Evlerde, işyerlerinde çay demlemek ya da su kaynatmak için kullanılan elektrikli su ısıtıcıların tabanlarında zamanla kireç oluşuyor. Bu kireçten kurtulmak içinse formüller aranıyor. Marketlerde kolaylıkla bulunan kimyasalları uygulamak istemeyenler ise su ısıtıcıların zahmetsizce nasıl temizlenebileceğini araştırıyor.

Su ısıtıcınızın içerisine yarım çay bardağı sirke doldurun. Ardından 2 su bardağı tuzlu suyu ısıtıcının içine dökün. Makinayı çalıştırın. Kaynama işlemi bittikten sonra makinanızın sürekli sıcak kalma özelliği varsa bunu devreye sokun. Eğer böyle bir özellik yoksa 15 dakika sonra ısıtıcıyı bir kez daha çalıştırın. 20 dakika sonunda suyu boşaltın ve süngerle makinanın içini temizleyin. Makinanın pırıl pırıl olduğunu fark edeceksiniz. Sirke kokusunun çıkması için dilerseniz su ısıtıcınızı duru suyla 1-2 kez kaynatın.

Çay makinanızın demlik kısmının içini şeffaf bir poşet ve birkaç damla diş macunu ile ovalayabilirsiniz. Bu işlemin ardından demliği iyice durulamanız gerekiyor. Ayrıca demliği suyla doldurup içerisine bulaşık makinası tableti atarak bekletebilirsiniz. Bu iki yöntemle de çay lekelerinden kurtulmuş olacaksınız.