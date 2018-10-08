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Kırbaç fırtınası sonrası sahillere akın ettiler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, geçtiğimiz hafta fırtına nedeniyle balık tutamayan balıkçılar, sahillere geri döndü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 00:56
Kırbaç fırtınası sonrası sahillere akın ettiler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen hafta tropik ve kırbaç fırtınası haberlerinden dolayı balık tutmaya çıkamayan olta balıkçıları bu hafta sonu sahile akın etti.

Tekirdağ’da geçtiğimiz hafta sonu kırbaç fırtınası beklentisi ve havanın yağışlı olması nedeniyle denize balık tutmaya gidemeyen vatandaşlar bugün sahile akın etti. Onlarca olta balıkçısı, balık tutmak için sahile dizilip adeta balık tutma yarışına başladı.

Olta ile balık tutmaya çalışan balıkçılar, “Geçen hafta kırbaç, tropik fırtına ve yoğun yağış haberleri nedeniyle balık tutmaya inemedik. Bu hafta sonu hava çok çok güzel, balık tutup güzel havanın keyfini çıkarmak için sahile indik” dediler.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 00:56
  1. Tekirdağ
  2. Balıkçılar

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