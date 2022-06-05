Kirazı tuzlu saklama yöntemi! Derin dondurucu için kışlık kiraz

Derin Dondurucu İçin Kışlık Kiraz Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo kiraz

Buzdolabı poşeti

Derin Dondurucu İçin Kışlık Kiraz Tarifi Nasıl Yapılır?

Kirazları güzelce saplarından ayırıyoruz. Sonra yıkıyoruz. Sularını tamamen bırakınca poşetliyoruz. Difrize bırakıyoruz. Kışında tencereye koyuyoruz. Damak zevkimizce şeker ekleyip üstünü az geçecek kadar su koyup kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra şekerini ilave edip bir taşım daha kaynatın, soğumaya bırakıyoruz. Kıvamına göre tekrar sulandırarak veya sulandırmadan tüketebilirsiniz.

Meyveleri cam kavanozda saklamak bir sanat. Yaz meyvelerinden olan kiraz uzun süre nasıl mı saklanır ?

Kiraz sirkesi

1 litre sirke

500 gram kiraz

Sirkeyi kaynatarak bir kap içinde önceden ezilmiş olan kirazların üzerine dökün. 3 gün dinlenmeye bırakın. Daha sonra bez süzgeçten geçirerek tekrar kaynatın. Karışımı cam şişelere boşaltıp ağızlarını iyice kapatın. Kiraz sirkesini bu şekilde hazırladıktan iki üç ay sonra az miktarda kullanmaya başlayın.

Ballı kiraz saklama

Bu yöntem İngilizlerin kiraz saklama yöntemi. bu işlemle kiraz saklamak çok basit. Malzemeler sıfır kapaklı cam kavanoz, kiraz, kiraza yetecek kadar bal. Bal kesinlikle organik bal olmalı.

Kirazları iyice yıkayın. Süzgece alın, suları süzüldükten sonra saplarını koparıp kavanozun içine doldurun. Daha sonra kirazların üzerine kirazları kaplayacak kadar bal doldurun. Kavanozun ağzını kapatarak nemsiz karanlık serin bir yere koyun. Kavanozu günde bir defa alt üst edin.

Not: Bu işlem için kullanılacak kavanoz ve kapağı kaynar suda kaynatılmış ve kurulanmış olmalı. Kavanoz kuru ve soğuk iken kirazlar içine konulmalı. Tüm bu yöntemlerle kirazın o lezzetli tadını yıl boyunca alabilir.

Kirazı Saklama Yöntemi Malzemeler

İstediğiniz kadar kiraz

Salamura tuz

Bu tarif için temizlenen kirazlar bidona doldurulduktan sonra içine su eklenmiyor. 2 yada 3 ay içinde yemeye hazır hale geliyor. Tadı ise sebze tadında oluyor. Çıkarılan ve çekirdeği temizlenen kirazlar bol soğanla kavurup yemeye hazır hale gelir. Böyle yapılınca sanki mantar kavurması yiyormuş tadını veriyor.

Kirazları değerlendirmek isterseniz reçel yapabilirsiniz.

Kiraz reçeli

1800 gram kiraz

1 küçük parça limon tuzu

1.5 kilo şeker

Büyük bir tencereye sapları ayıklanmış yıkanmış kirazı ve şekeri ilave edin. Akşamdan sabaha kadar bekletin. Suyunu salan kirazın üzerine iki su bardağı su ilave edin. Kiraz dolu tencereye orta ateşteki ocağa alın. 10 dakika kaynadıktan sonra limon tuzunu ilave edin ara sıra tahta kaşık ile reçeli karıştırın. Üzerinde oluşan köpükleri alın. Kavanozları sıcak sabunlu suyla yıkadıktan sonra durulayın. Kullanım anına kadar temiz kaynar suyun içinde bırakın. Kavanozlar kısık ateşte kaynasın. Reçeli yarım saat ile 45 dakika arasında kaynayınca kıvamı koyulaşır ve akışkanlığı azalır.

Porselen bir tabağa reçelin suyundan biraz alıp tabağın üst tarafına damlatıp tabağı biraz yan çevirin. Reçel hızlıca akıyorsa biraz daha kaynatın. Reçel yavaş akıyorsa artık yeteri kadar pişmiş demektir. Sıcak suyun içindeki kavanozları maşa ile alın ters çevirin kağıt havlu ile kurulayın hala sıcak iken reçeli içine koyup kapağını hızlıca kapatın. Reçel kavanozları kapakları yukarı gelecek şekilde dizilip üzerine kalın bir bez örtülür. Reçeller soğuyana kadar bu şekilde bekletilir. Reçel kavanozlarının kapakları içine çökmüş ise karanlık ve serin bir yere alınıp bitene kadar bozulmadan rahatlıkla tüketilir.

Tüylü kiraz buzluğa konur mu?

Kirazı derin dondurucuda, buzdolabı poşetine doldurarak ya da plastik bir saklama kabına yerleştirerek muhafaza etmek mümkündür.