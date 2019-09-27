Kiraz sapının faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Yazın en güzel renklerinden biridir kirazlar... Yaz boyunca kirazları yedikten sonra saplarını kurutup sakladıysanız; sağlığınız için şahane bir adım atmışsınız demektir. İşte, merak ettiğiniz "Kiraz sapının faydaları nelerdir?” sorusunun yanıtı.

Kiraz sapının faydaları nelerdir?

A, C ve E vitamini yönünden zengin olan kiraz sapı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Demir eksikliği sorunu için gönül rahatlığıyla kiraz sapı çayı tüketebilirsiniz.

Kiraz sapı kilo vermek isteyenler için de şahanedir. Kiraz sapı metobolizmayı hızlandırır.

Yapılan bilimsel çalışmalar kiraz sapının ağrı kesici özelliğe sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kiraz sapı kolestrolü düşürür.

Kiraz sapı böbrek taşı oluşumunu önler.

Bu leziz çay kalp ve damar sağlığı için kıymetlidir.

Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Yaklaşık 10-15 adet kiraz sapını kaynar bir bardak suyun içerisinde 7-8 dakika demlendirin. Demlenen çayı süzüp içerisine tarçın ve bal ekleyerek içebilirsiniz. Ayrıca kiraz saplarını farklı bitki çaylarının içerisine aroma katması için ekleyebilirsiniz.