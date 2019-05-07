Kiraz Festivali’nin bütçesi belli oldu

Tekirdağ’da bu yıl 55’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Kiraz Festivali’nin bütçesi 1 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nde görüşülen festival gündemi kapsamında, düzenlenecek yarışmalarda dereceye gireceklere verilecek ödüller de belli oldu.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısının 2. oturumu bugün gerçekleşti. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 1. oturumda Kültür ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen maddeler görüşüldü.

Yarışmalarda dağıtılacak ödüller belirlendi

6-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bütçesi, 1 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Mecliste alınan kararlara göre 55. Kiraz Festivali kapsamında En İyi Kiraz, Kiraz Güzeli ve lise son sınıflar arası kompozisyon yarışması ile Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenecek olan yarışmalarda dereceye girenlere verilecek ödüller de belirlendi. Buna göre; “En İyi Kiraz” yarışmasında 1.’ye cumhuriyet altını, 2.’ye yarım altın, 3.’ye çeyrek altın, “Kiraz Güzeli” yarışmasında 1.’ye 10 bin TL, 2.’ye cumhuriyet altını, 3.’ye yarım altın, lise son sınıflar arası kompozisyon yarışmasında 1.’ye 5 bin TL, 2.’ye 2 bin 500 TL, 3.’ye bin 500 TL para ödülü verilecek.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri etkinliği için de festival bütçesinden 70 bin TL ödenek ayrılması talebini oy birliğiyle kabul etti.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını 10 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirecek.