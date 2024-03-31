Kiralık tarihi tren istasyonu

İzmir Buca’daki Şirinyer İstasyonu için TCDD yetkilileri tarafından ‘kiralık’ duyurusu yapıldı. Tarihi istasyonu kiralamak için banka şubesi şartı koşuldu. Aylık kirası için de 250 bin TL bedel biçildi.

İzmir'in Buca ilçesinde yer alan Şirinyer İstasyonu için TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü, dikkat çeken bir ilana imza attı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, Buca tarihi Şirinyer İstasyonu için kiralama ihalesine çıktı. 18 Nisan'da gerçekleşecek ilanda istasyonun banka şubesi amacıyla kullanılmak üzere kiralanacağı ifade edildi. Binanın aylık kirası için 250 bin TL artı KDV muhammen bedel biçildi. İlanda "İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 432 Ada 3 parselde bulunan 331,00 m² kapalı alan, 575,00 m2 açık alan olmak üzere toplam 906,00 m2 olan eski istasyon binasının banka şubesi olması amucıyla kullanılmak üzere aylık KDV hariç 250.000,00 TL muhammen bedel üzerinden "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2026 tarihine kadar kiralanacaktır" ifadeleri yer alıyor.

PARADİSO ADIYLA 1858'DE AÇILDI

Eskiden Paradiso Tren İstasyonu olarak bilinen Şirinyer İstasyonu, İzmir Buca'da yer alan TCDD'ye ait eski hemzemin tren istasyonudur. İzmir-Alsancak - Eğirdir demiryolu üzerinde yer alan istasyon, Ottoman Railway Company / Osmanlı Demiryolu Şirketi (ORC) tarafından İzmir - Aydın demiryolu için Paradiso adıyla inşa edilerek 1858'de hizmete girdi. ORC Şirketi 1 Haziran 1935'te TCDD tarafından satın alınıp feshedildikten sonra istasyon TCDD'nin denetimine girmiştir. İstasyonun adı bu dönemde Kızılçullu olarak değiştirilmiş, 1950'lerden sonra ise Şirinyer adını almıştır.