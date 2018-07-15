Kiralık ev arama bahanesiyle hırsızlık!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Kiralık ev arıyoruz" bahanesiyle evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Oruçlu Mahallesi'ne bir otomobille gelerek Burhan Gür'e ait evin kapısını çalan O.Ü. (19) ve İ.B. (20), evde kimsenin olmadığını tespit edince yatak odasındaki bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Eve gelince odaların dağınık olduğunu fark eden Gür, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları araştırmada, iki şüpheliyi otomobille Bilecik Vezirhan Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada, bin 550 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, mahalledeki evlerin kapısını çalıp evde kimsenin olup olmadığını denetlediği, evin kapısı açıldığı zaman "Kiralık ev arıyoruz." dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen O.Ü. ve İ.B, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.