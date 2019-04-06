Kiralara isyan eden halk sokaklara indi!

Avrupa'da ev satın almak veya ev kiralamak oldukça pahalı...Bir de son yıllarda Avrupa'da özellikle de Berlin'de 2-3 katı artan konut ve kira fiyatları, ülkede yaşayanları oldukça zorluyor.

Son yıllarda kiralar yükseldi

Çok da eski olmayan, düzgün dairelerin fiyatı ise 1.000-1.500 euro arasında değişiklik gösteriyor. Bu nedenle, şehirde daire bulmak bile büyük bir işkenceye dönüşüyor. Çalışanlar da dairelerini, yüksek fiyatlar yüzünden paylaşmak zorunda kalıyor.

Binlerce kişi meydanlarda

Almanlar ise yaşanan bu zorlukları protesto etmek için bugün sokaklara döküldü. Berlin'in en işlek meydanlarından Alexanderplatz'a toplanan halk, ellerinde pankartlarla durumu protesto etti.

Geçen sene de aynı tarihlerde protesto gösterileri düzenlenmiş, meydanlara 10 bin Alman toparlanmıştı.