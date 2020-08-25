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Ekonomi Kiralama sektöründen 2.6 milyar TL’lik yatırım
Ekonomi

Kiralama sektöründen 2.6 milyar TL’lik yatırım

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, operasyonel kiralama sektörü, yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL’lik yatırım yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,3’ü olan 14 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:56:00 -
Kiralama sektöründen 2.6 milyar TL’lik yatırım

2020 yılının ocak-haziran dönemine ait “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”na göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30,2 artarken, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılının ilk yarısında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,3’ü olan 14 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı.

Bu dönemde, 2,6 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar TL oldu. 2019 yılı sonuna göre yüzde 8,2 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı da 255 bin 900 adet olarak gerçekleşti. TOKKDER raporuna göre, yılın ilk yarısında Renault yüzde 26,2’lik pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu.

Hedef 6 milyar TL

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Operasyonel araç kiralama sektörü olarak 2020 yılının ilk yarısında 2,6 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. 2019’un ilk yarısında bu rakam 2 milyar TL idi. Kovid-19 salgını sonrası verimlilik çok daha önemli hale geldi. Yıl sonuna kadar 15-20 bin adet civarında daha yeni araç alımı yapacağımızı tahmin ediyor ve 2020 yılını 6 milyar TL’nin üzerinde yatırımla kapatmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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