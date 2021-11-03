Kirada olanlar dikkat! Zam oranı belli oldu: Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte kiracılara yapılacak maksimum zam oranı da belli oldu. Kasım ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılara yapılacak kira zam oranı yüzde 17,09'u aşamayacak. İşte yeni zam oranları sonrası kiralara yapılabilecek maksimum zamlar..
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Açıklanan verilere göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,39 artışla yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira zam oranları da netleşti.
TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ekim ayında yüzde 17,09 oldu.
Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılara yapılacak zam yasal olarak bu oranı aşamayacak.
Bu da 1000 TL'lik kirada maksimum 170 lira, 1500 TL'de 256 lira, 2 bin TL'de 341 TL, 2500 TL'de 427 TL, 3000 TL'de ise 512 TL zam anlamına gelecek.