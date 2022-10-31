Kıraç'tan Özgür Demirtaş'a ağır sözler! 'Bütün pozisyonları…’

Şanlıurfa’nın Hadidi aşireti üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından gerçek kişileri engelleyerek, bot ve ajans hesaplarıyla kendi PR’ını yapıyor. Siverekli Demirtaş’ın manipülatif ve yanıltıcı bilgilerinin defalarca sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

“TÜRKİYE BUNLARIN UMURLARINDA DEĞİL”

Ekonomiden çok siyasi söylemleri tekrarlayan ve muhalefete paralel açıklamalar yapan Özgür Demirtaş‘ın kendisini engellediğine yönelik ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kıraç şu sözleri kaydetti:

“Arkadaşlar! Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca.”

TARTIŞMANIN BAŞLANGICI

Kıraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden “sosyal medya ekonomisti” tanımlaması yapılan Özgür Demirtaş için, “İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!” diye sormuştu.

“KİM BU KIRAÇ”

Kıraç’a yanıt veren Özgür Demirtaş ise şu sözleri sarf etmişti:

“Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allah’ım yarabbim. Kim bu Kıraç?”

KIRAÇ: BIKTIM BU ANGLO SAKSON TAVIRLARDAN

Ünlü şarkıcı Kıraç ise Demirtaş’a yanıt vererek “Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?” demişti.

“BU ÖZGÜVEN PATLAMASINI NEYE BORÇLUSUN”

Demirtaş da “Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İlk yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına” ifadelerini kullanmıştı.

Kompleksli tavırlarına son kez yanıt veren ünlü sanatçı “Kim bu Kıraç” nedir? Peki! Sor birine söylesin eğer Türkiye’de yaşıyorsan. Şimdi daha meraktayım. Bu özgüven patlamasını neye borçlusun?” şeklinde tepki göstermişti.

KIRAÇ VE DEMİRTAŞ

Son yıllarda sosyal medya üzerinden tanınan Demirtaş, YouTube’da ve Twitter’da profesyonel prodüksiyon desteği alarak makro ve mikro ekonominin teknik alanına vakıf olmayan vatandaşları manipüle ediyor.